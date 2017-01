[Original in English here

13 janvier 2017 - traduction A l’Encontre - Une des caractéristiques de la récente campagne électorale présidentielle aura été les profondes divisions au sein des deux partis, démocrate et républicain. Cela s’ajoutait à l’impasse au Congrès, le pat, entre les deux partis du capitalisme. En plus de cela, le pays est très polarisé à propos de la race, de l’économie et de beaucoup d’autres questions.

Il faut remarquer également qu’il n’existe pas de parti de masse de la classe des travailleurs qui aurait pu se faire le champion d’une alternative.

Donald Trump est apparu – puis a été élu – comme l’homme fort qui va reprendre les choses en main et remettre les choses à leur place. Bien que la manière dont il va le faire exactement soit restée ouverte sur plusieurs sujets.

L’arrière-fond de ce désarroi dans la politique de la classe dominante, c’est la Grande récession de 2007-2008 avec les sauvetages par le budget fédéral des institutions financières et de l’industrie automobile, alors que la masse des travailleurs étaient frappés par le chômage élevé, les saisies de leurs maisons, les coupes dans leurs salaires, etc. Dans le lent rétablissement économique durant les huit années suivantes, les profits sont montés mais pas le niveau de vie de la classe ouvrière. Quatre-vingt-quinze pour cent des foyers n’ont pas vu leurs revenus remonter au niveau de 2007. L’inégalité dans la distribution de la richesse et des revenus s’est accrue.

Ces huit années correspondent aux années de l’administration Obama. Durant ces huit années, cette administration Obama a fait peu de chose pour contrer cette réalité. En fait, quand les républicains ont récupéré le contrôle de la Chambre des représentants en 2010, pour virer durement à droite, les démocrates ont été tirés à droite dans leur sillage, juste pas autant à droite. Et ils ont donné leur accord à de grandes coupes budgétaires dans les programmes sociaux.

Les officialités démocrate et républicaine ont eu peu d’attention au désespoir et à la colère croissante dans toute la classe ouvrière, Noirs, Blancs, Latinos, Asiatiques, et autres. Nombreux parmi ladite classe moyenne ont craint d’être poussés vers le bas dans la classe ouvrière, ou y sont déjà tombés. Les deux candidats qui ont fait campagne contre l’establishment, Bernie Sanders chez les démocrates, et Donald Trump chez les républicains, se sont branchés sur cette colère.

En fait, le démagogue Trump a avancé peu de véritables propositions afin de rétablir les emplois bien payés. Il a accusé d’autres pays, particulièrement le Mexique et la Chine, pays à très bas salaires dans lesquels les entreprises états-uniennes sous-traitent les éléments de leur production à forte intensité de main-d’œuvre. Trump s’est juré d’employer les tarifs douaniers pour s’y opposer. Il a combiné cette position nationaliste avec la stigmatisation raciste – utilisant la rhétorique du bouc émissaire – des Noirs, des Latinos et des immigré·e·s, en les rendant coupables de la perte d’emplois des ouvriers blancs.

La campagne et les débats pour les élections primaires du Parti républicain ont vu Donald Trump enfoncer ses opposants de l’officialité républicaine en faisant usage de dénigrements et d’insultes sans précédent. Son argument principal, qu’il a répété et répété sans cesse, était qu’un homme fort devait se charger du gouvernement et tout changer. Et qu’il était, lui, cet homme fort, par opposition aux «perdants» qu’étaient ses rivaux. Qu’il était le candidat de la «loi» et de l’«ordre» et que s’il était élu, il emploierait son pouvoir pour refaire à neuf le gouvernement.

Ce faisant, Trump s’est emparé du Parti républicain qui lui est désormais tout dévoué. La plupart des républicains au Congrès, mis à part quelques vieilles gloires officielles qui bêlent dans les marges, sont tellement à droite que Trump leur va comme un gant. Qui plus est, quelles que soient les divergences qu’ils puissent avoir avec lui, elles sont surpassées par la conscience qu’ils ont qu’ils s’élèveront ou tomberont avec lui.

Chez les démocrates, les primaires se sont vite réduites à deux candidats, Hillary Clinton et Bernie Sanders. Hillary Clinton était le choix de l’officialité du parti et c’est comme telle qu’elle a fait campagne. Sanders, lui, a fait campagne comme l’opposant aux 1% des super-riches et il a proposé des mesures pour atténuer le sort des travailleuses et des travailleurs, en se nommant lui-même un socialiste démocrate. Ses propositions comprenaient une hausse du salaire minimum à 15 dollars l’heure, le remplacement de l’Obamacare, basée sur les compagnies d’assurances, par une assurance maladie nationale pour tous, et la gratuité de l’accès aux collèges et universités publiques des Etats, et d’autres propositions encore.

A la surprise de l’officialité démocrate, sa campagne a pris chez les travailleurs et les travailleuses, et chez les jeunes en particulier, y compris chez les jeunes noirs. Pour la plupart des personnes de moins de 25 ans, leur formation politique a eu lieu durant les années qui ont suivi la Grande récession de 2007-2008. Bernie Sanders a tenu de grands et enthousiastes meetings de masse à la différence des modestes manifestations de la campagne de Hillary Clinton. L’establishment a fait bloc autour d’Hillary Clinton pour discréditer Bernie Sanders comme l’ont révélé les documents publiés par WikiLeaks. Hillary Clinton a aussi été aidée par la base traditionnelle des démocrates chez les Noir·e·s plus âgé·e·s. Bernie Sanders a perdu, puis a fait campagne pour la Clinton. Le talon d’Achille de la campagne Sanders – et par la suite – c’est qu’il soutenait le Parti démocrate, cherchant à le réformer et non à construire un nouveau parti, social-démocrate, opposé à cette citadelle de la classe dominante capitaliste qu’est le Parti démocrate.

Durant la campagne qui a suivi les conventions des deux partis, aussi bien Hillary Clinton que Donald Trump recevaient des évaluations majoritairement négatives dans les sondages parmi la population. Donald Trump a fait campagne comme le candidat opposé à l’establishment contre la Clinton de l’establishment. Finalement, bien que Hillary Clinton ait remporté le vote populaire [par environ 2,5 millions de votes], c’est Trump qui a obtenu la majorité du Collège électoral pour émerger après sa victoire comme l’homme fort qui allait transformer le gouvernement à son image.

La base électorale de Trump se situa parmi les éléments ouvertement racistes des classes moyenne et ouvrière blanches. Ce sont elles et eux qui se sont rassemblé·e·s derrière: ses attaques racistes contre les Mexicains et les immigrés latinos; sa menace de «résoudre» le problème du mouvement Black Lives Matter et des communautés noires en général par encore plus d’occupation et de répression policières; ses propositions d’interdire aux musulman·e·s d’entrer dans le pays et d’instituer une liste de surveillance de ces derniers vivant dans le pays, y compris les citoyens et citoyennes; et ses allusions antisémites.

Ses attaques contre les femmes pour leur apparence, puis sa justification pour s’être vanté de ses voies de fait sexuelles, ont elles aussi été applaudies.

Toutes les attaques de cette sorte lors de ses meetings, qui devenaient de plus en plus massifs, ont été célébrées par de bruyants applaudissements et des slogans scandés en chœur, comme l’ont été ses incitations à la violence contre tout protestataire présent. Ses attaques contre Hillary Clinton étaient applaudies aux cris de «Mettez-la en prison! Mettez-la en prison!».

Il est important de faire remarquer que les racistes déclarés sont une minorité parmi les Blancs de toutes les classes sociales, mais une minorité significative; mais c’est une majorité parmi les Blancs de l’ancienne Confédération des Etats esclavagistes du Sud. Cela est enraciné dans toute l’histoire des Etats-Unis depuis l’époque de l’esclavage jusqu’à l’actuel racisme structurel et institutionnalisé sur lequel Black Lives Matter a braqué un projecteur.

Depuis les années 1970, les républicains ont été vus dans l’ensemble comme le parti des Blancs.

Pas tous, ni même la plupart de celles et ceux qui ont voté pour Trump ne sont des racistes déclarés. Beaucoup espèrent naïvement que Trump va forcer le système à ramener des bons emplois. Mais elles et ils ont été prêts à mettre de côté le racisme déclaré de Trump, sa misogynie, et ses intimidations brutales, pour voter pour lui. Comme Blancs et Blanches, elles et ils craignaient aussi, même si inconsciemment, d’être rabaissés jusqu’au niveau des peuples de couleur.

Trump peut compter non seulement sur le contrôle par les républicains des deux chambres du Congrès, mais aussi des deux tiers des parlements des Etats. Ceux-ci appliquent déjà certaines de ses propositions, et se consacrent à attaquer les syndicats, les droits de vote, les droits des femmes, etc. Ils ne seront qu’enhardis encore plus par l’élection de Trump.

Trump hérite également beaucoup d’aspects de l’Etat fort des administrations passées, tant démocrates que républicaines. L’espionnage électronique tentaculaire par la NSA (National Security Agency) de tous les Américains et d’une grande partie du monde est désormais dans ses mains, comme le sont la CIA, le FBI et toutes les agences semblables comme la NCIS (le Service d’investigation criminelle de la marine – Naval Criminal Investigative Service), rendu célèbre par la série TV du même nom. Depuis plus d’un demi-siècle, la guerre a été la prérogative des présidents. Il va être le commandant en chef de la plus formidable machine militaire que le monde ait jamais vu.

Ses choix pour son cabinet et d’autres postes en donnent un aperçu. Mais ce qui est également important est la façon dont ces choix ont été faits. Depuis sa cour dans la Trump Tower, en ville de New York, il a pendant toutes ces semaines reçu un grand nombre de personnes pour des entretiens privés, ostensiblement pour examiner un large éventail de candidats et d’opinions. C’est devenu un cirque médiatique quotidien de spéculation sur ses intentions. Il a même reçu des personnages de l’establishment républicain comme Mitt Romney qui avait refusé de faire campagne pour lui. Même s’il a qualifié le changement climatique de canular chinois, il a reçu le démocrate Al Gore, qui s’est positionné depuis des années en porte-parole de la nécessité de stopper le réchauffement climatique.

Nombreux sont celles et ceux dans les médias commerciaux qui sont tombés dans le piège de tout cela pour penser que Trump était peut-être en train de changer. Mais la réalité, c’est que tous ceux qui sont venus parler avec Trump se courbaient devant lui comme des suppliants aux pieds d’un roi ou d’un pape, capitulant devant lui de manière abjecte. Le résultat fut de le réhausser encore plus comme l’autocrate aux commandes, comme celui qui ferait et briserait ces suppliants. Nous devons garder à l’esprit que cette parade faisait apparaître les choisis comme ayant été gratifiés par son bon plaisir et entièrement dévoués à lui.

Cela dit, il est révélateur de considérer les personnes qu’il a choisies. Beaucoup ont remarqué que le cabinet gouvernemental qu’il a réuni est largement composé de milliardaires et de multimillionnaires, qui ensemble totalisent plus de 9,5 milliards de dollars de fortune. Des postes clés vont être occupés par des généraux, des banquiers, des seigneurs des combustibles fossiles, des autoritaires et des racistes.

Un choix avait été fait avant l’élection, celui du nouveau vice-président, Mike Pence. Il vient des ultra-évangéliques chrétiens blancs qui pour la première fois ont donc un des leurs à la Maison Blanche, même s’il retournera coucher chaque soir dans une autre résidence. Comme membre du Congrès, il s’est opposé au financement fédéral des traitements anti-VIH si le gouvernement ne finançait pas également des programmes contre l’homosexualité. Il s’est opposé à l’autorisation accordée aux gays d’entrer dans les forces armées. Il déclare «Je me réjouis pour le jour quand Roe vs.Wade (le jugement de la Cour suprême qui a légalisé l’avortement) sera jeté aux poubelles de l’histoire.» Comme gouverneur de l’Indiana, il a signé une des lois anti-avortement les plus restrictives aux Etats-Unis. Il est également contre les immigré·e·s, soutient les écoles chrétiennes contre les écoles publiques, nie le changement climatique, et tout à l’avenant.

Voici quelques courtes descriptions à propos des autres choix de Trump, et on pourrait en dire encore beaucoup plus.