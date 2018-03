David Harvey nie l'impérialisme

2 février 2018 —reposté depuis le site Review of African Political Economy — David Harvey, auteur de l'ouvrage[1] ainsi que d'autres livres reconnus sur le capitalisme et l'économie politique marxiste, croit non seulement l'âge de l'impérialisme révolu, mais aussi qu'il marche aujourd'hui à l'envers. Dans son Commentaire sur A Theory of Imperialism [2], de Prahbat et Utsa Patnaik, il déclare :

"Ceux d'entre nous, qui pensent que les anciennes catégories de l'impérialisme ne fonctionnent pas aussi bien de nos jours, ne nient pas du tout le flux complexe de valeur qui étend l'accumulation de richesse et de pouvoir dans une partie du monde au détriment d'une autre. Nous pensons simplement que les flux sont plus complexes et changent constamment de direction. Le siphonage historique de richesse de l'Est vers l'Ouest pendant deux siècles, par exemple, a été largement inversé au cours des trente dernières années (Souligné par moi, ici et ci-après - John Smith, p.169)."

Par "de l'Est vers l'Ouest", lisez "du Sud vers le Nord" ; c'est-à-direet ce que certains, cet auteur inclus, continuent à appeler les. Pour répéter l'affirmation ahurissante de Harvey : durant l'ère néolibérale, c'est-à-dire les trente dernières années, non seulement l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon ont cessé leur pillage séculaire des richesses de l'Afrique, l'Asie et l'Amérique Latine, mais le flux s'est inversé : les "pays en développement" siphonnent à présent la richesse des centres impérialistes. Cette assertion, faite sans aucun élément probant ou estimation d'ordre de grandeur, répète des thèses similaires énoncées dans les précédents ouvrages de Harvey. Dans, par exemple :

"Dans une ère d'offre excessive, les entreprises manquent de marges de tarification comme jamais auparavant. Ainsi, les entreprises doivent être opiniâtres dans leur quête de meilleurs rendements. Sans surprise, ces efforts se concentrent principalement sur le travail, qui représente l'essentiel des coûts de production dans le monde développé... Les taux de rémunération en Chine et en Inde vont de 10% à 25% de ceux pratiqués aux Etats-Unis et le reste du monde développé, pour des travailleurs de qualité comparable. En conséquence, les délocalisations, qui extraient le produit de travailleurs à coût relativement bas dans le monde en développement, sont devenues une tactique de survie de plus en plus pressante pour les firmes des économies développées."

La délocalisation à grande échelle vers les pays à bas salaires, que ce soit par IDE ou par des relations indirectes de sous-traitance, rime avec une exploitation beaucoup plus étendue de la main d'œuvre du Sud par les FTN américaines, européennes et japonaises, des légions de travailleurs qui plus est sujets à un plus hautd'exploitation. Par moments, David Harvey semble admettre cette réalité. Dans sa critique des Patnaiks, par exemple, deux paragraphes avant son affirmation que l'Est ponctionne à présent la richesse de l'Ouest, il note que "Foxconn, qui fabrique les ordinateurs Apple dans des conditions de surexploitation d'une main d'œuvre immigrée au sud de la Chine, enregistre un profit de 3%, tandis qu'Apple, qui vend les ordinateurs dans les pays métropolitains, en enregistre 27%." Pourtant cet exemple, et l'image générale qu'il illustre si éloquemment, implique de nouveaux flux de valeur et de survaleur fortement augmentés aux FTN américaines, européennes et japonaises depuis les travailleurs à bas coût chinois, bangladais, mexicains et autres, et une raison de croire que cette transformation marque un nouveau stade dans le développement de l'impérialisme. David Harvey, au mépris de l'évidence, mais reflétant une vue répandue parmi les marxistes des pays impérialistes, estime que l'inverse est vrai.

Dans The Enigma of Capital , Harvey ne fournit pas seulement la première occurrence de son opinion que "l'Est" ponctionne à présent "l'Ouest", mais également sa source : Harvey fait siennes "les estimations pythiques du US National Intelligence Council, publiées peu après l'élection d'Obama, sur ce à quoi ressemblerait le monde en 2025. Peut-être pour la première fois, un organe officiel américain a prédit que d'ici là les Etats-Unis... ne seraient plus l'acteur dominant... Avant tout, 'le transfert sans précédent dans la richesse et le pouvoir économique relatifs, globalement d'ouest en est, aujourd'hui en cours, va se poursuivre'" (pp.34-35). Harvey répète cela, mais avec sa touche personnelle : "Ce 'transfert sans précédent' a inversé la traditionnelle ponction de richesse depuis l'Asie de l'est, du sud-est et du sud vers l'Europe et l'Amérique du Nord, qui se produisait depuis le XVIIIe siècle" (p.35).

Pourtant, ailleurs dans ce livre, Harvey reconnaît qu'"inondées d'excédents de capital, les firmes basées aux Etats-Unis ont en fait commencé à délocaliser la production au milieu des années 60, mais ce mouvement n'a réellement pris de l'ampleur qu'une décennie plus tard", et que le transfert de production, vers "n'importe où dans le monde - de préférence là où la main d'œuvre et les matières premières étaient bon marché", était dicté par la décision de capitalistes américains d'exporter leur capital (directement, par des IDE, ou indirectement, via les marchés de capitaux) plutôt que l'investir chez eux. Tout ceci implique un pouvoir métropolitainsur les économies destinataires de ces capitaux et une exploitationde leur force de travail, pour lesquels le terme le plus approprié est celui d'impérialisme. Un indice aidant à expliquer pourquoi Harvey rationalise son déni de l'impérialisme peut être trouvé dans Le Nouvel Impérialisme : "les FTN capitalistes... se répandent sur la carte du monde d'une manière impensable aux phases plus précoces de l'impérialisme (les trusts et cartels décrits par Lénine et Hilferding étaient tous très étroitement liés à des Etats-nations déterminés)" (pp.176-177). En d'autres termes, c'est le "capital mondial" déraciné, déterritorialisé, dépersonnalisé, qui profite du transfert de production vers les pays à bas coût, et non les multinationales européennes et américaines avec leurs propriétaires capitalistes.

Le Commentaire de David Harvey dans le nouvel ouvrage des Patnaik est également remarquable pour sa référence à la, qui brille par son absence dans le reste de son œuvre sur l'impérialisme et la théorie de la valeur :