Marta Harnecker: "Nadie puede negar que un nuevo sujeto revolucionario ha sido creado en Venezuela"

April 8, 2017 — Rebelion — La siguiente entrevista a Marta Harnecker fue realizada por el periodista Tassos Tsakiroglou para el periódico griego Efimerida ton Syntakton. Apareció en el país el día en que se inauguraba la Conferencia Internacional "El Capital de Marx a los 150 años de su publicación: Reflexiones para the 21st Century", uno de cuyos invitados era Marta. El evento tuvo lugar en Atenas del 14 al 15 de enero del 2017 y fue organizado por la revista teórica marxista Theseis en colaboración con la fundación Rosa Luxemburg. Links publicó la versión original en inglés y ahora rebelion.org está publicando su versión en español con algunas pequeñas correcciones realizadas por la entrevistada. Los recientes resultados electorales en Ecuador, que dieron un triunfo muy estrecho a Lenín Moreno, candidato de Alianza PAIS, dan gran actualidad a la pregunta que la entrevistada plantea: ¿Por qué, si nuestro proyecto favorece a la inmensa mayoría, esto no se traduce en un apoyo social y electoral equivalente?”

1. Marta Harnecker: Pienso que es increíble cómo Marx previó lo que sucedería en el mundo en relación al desarrollo del modo de producción capitalista. Para mencionar sólo algunas cosas: anunció la tendencia a la concentración de la producción cada vez en menos manos (la actual transnacionalización de la economía), la aplicación de la ciencia en los procesos de producción (la actual robótica y agricultura transgénica), el entrelazamiento de todos los pueblos en la redes del mercado mundial, y con esto, el crecimiento del carácter internacional del régimen capitalista (la actual globalización), y suma y sigue. Él pudo adelantar todo esto porque fue capaz de descubrir la lógica del capital, y al lograr esto, buscaba dar a los trabajadores los instrumentos teóricos para su liberación.

2. No tenemos entonces que confundir el estudio del modo de producción capitalista: un objeto teórico abstracto, con el estudio de formaciones sociales concreta históricamente determinadas y el estudio de la lucha de clases que en ellas se da. No tener en cuenta estos diferentes niveles de abstracción y aplicar mecánicamente ciertos conceptos de Marx como si la realidad no hubiese cambiado en estos 150 años, llevó a muchos de nuestros intelectuales y cuadros políticos marxistas latinoamericanos a encasillar nuestra realidad en las nociones clásicas, incapacitándolos para comprender los nuevos fenómenos que estaban ocurriendo en nuestra región que escapaban a esos parámetros.

3. Mi charla en el evento explorará estos nuevos fenómenos y tratará se sacar a luz algunas reflexiones de lo que ha sucedido en nuestra región en las últimas décadas, mostrando en qué nos aproximamos y en qué diferimos de lo planteado por Marx en El Capital.

4. Una de las cosas que realmente ha cambiado desde el tiempo de Marx es la situación actual de la clase trabajadora en el mundo y, especialmente, en América Latina. Ya no encontramos grandes cantidades de obreros concentrados en barrios específicos, como en la época de Marx. Esto se debe en gran medida a la implementación de medidas económicas neoliberales como la precarización del trabajo, la subcontratación, y la estrategia de fragmentación social implementada conscientemente para dividir internamente a los trabajadores.

5. El acento puesto en forma acrítica en la clase obrera industrial nos condujo a los marxistas latinoamericanos a no tener en cuenta las especificidades de nuestro sujeto social revolucionario, ignorando las reflexiones que habían realizado al respecto pensadores latinoamericanos como Mariátegui y Haya de la Torre. Durante muchos años no fuimos capaces de percibir el papel que podían jugar los cristianos y los indígenas en nuestras revoluciones.

6. Marta Harnecker: ¿Fue la noción de lucha de clases la que murió o fue que no se entendió que los procesos históricos se desarrollan en oleadas? Existen períodos de calma, donde pareciera que la lucha de clases ha desaparecido, pero luego vienen otros períodos en que los sectores sociales más oprimidos empiezan a moverse, construyendo masivas expresiones de rechazo como las que hemos visto en las últimas décadas en distintas partes del mundo.

7. Usted dice que se observa una inhabilidad de la izquierda para sacar ventajas de esta realidad. Creo que está generalizando mucho, al menos respecto a la izquierda latinoamericana.

8. Los horrores del neoliberalismo – el aumento del hambre y la miseria, la creciente inequidad en la distribución de la riqueza, la destrucción de la naturaleza, el aumento de pérdida de la soberanía – crearon una situación en nuestra región que hizo reaccionar a la gen te, resistiendo al comienzo para luego ir pasando a la ofensiva, haciendo posible la elección de candidatos presidenciales con programas antiliberales en muchos de nuestros países.

9. Ha surgido una nueva correlación de fuerzas y eso ha dificultado que Estados Unidos logre sus objetivos. Pero como se puede suponer, los gobiernos de ese país no han cesado nunca en sus intentos de detener el avance de nuestros procesos, intentos que han logrado importantes éxitos estos últimos años, sacando ventaja de las grandes dificultades económicas que hemos experimentado a causa de la crisis del capitalismo y especialmente a la caída de los precios de las materias primas. Gobernantes ultra liberales han sido instalados en Argentina y Brasil, y se está tratando de bloquear el avance de la Revolución Bolivariana en Venezuela.

10. Pero, aunque actualmente hay algunos retrocesos en la región, nadie puede negar que hay una gran diferencia entre la Venezuela previa a Hugo Chávez y la América Latina que nos dejó en herencia.

11. Una mirada objetiva reconocería importantes avances en algunos de nuestros países, justamente los más progresistas. Éstos han tenido que “inventar para no cometer errores” como dijo Simón Rodríguez, tutor de Simón Bolívar. De este tema hablaré también en mi charla.

12. Desde el punto de vista económico, hay países gobernados por la izquierda que han sido económicamente exitosos, en medio de esta crisis económica mundial: por ejemplo, Bolivia, cuyos logros en este terreno han sido notables y han merecido el reconocimiento mundial. Esto se ha logrado gracias a la intervención del Estado en la economía y el uso del excedente obtenido en las empresas estatales para resolver los problemas de los sectores más pobres.

13. Marta Harnecker: Creo que debemos empezar por distinguir lo que ha pasado en Brasil con los gobiernos de Lula y de Dilma, y lo que ha sucedido en Venezuela. Aunque ambos tengan en común las luchas por la igualdad social, la democratización política, la soberanía nacional y la integración regional, la correlación de las fuerzas en Brasil no permitió un cambio en las reglas del juego institucionales.. Podríamos decir que en Brasil, los gobiernos del Partido de los trabajadores (PT) han puesto su énfasis en objetivos sociales, pero no han podido destruir la agenda neoliberal. En Venezuela, en cambio, la acción del gobierno de Chávez estuvo enfocada an la construcción de una nueva sociedad, de una alternativa al capitalismo – el Socialismo del siglo XXI-- . Para hacerlo Chávez debió partir del aparato estatal heredado, pero el primer paso que impulsó fue cambiar las reglas del juego institucional: se generó una nueva constitución en la cual el protagonismo del pueblo es considerado esencial.

14. La necesidad del protagonismo popular fue el elemento que la distinguió de otras propuestas hacia un socialismo democrático; de otras experiencia socialistas en que el estado era el responsable de solucionar los problemas y el pueblo se limitaba a recibir los beneficios que el Estado otorgaba.

15. Eso es lo que sucedió en Brasil con el plan “Bolsa familia”. Millones de familias pobres brasileras recibieron pasivamente un regalo del estado. Una vez resueltas sus necesidades básicas, aparecieron nuevas necesidades que no pudieron ser satisfechas por el descenso del valor del petróleo. La oposición sacó ventaja de esa situación para organizar una movilización contra el gobierno y unificar sus fuerzas en el parlamento, lo que creó las condiciones para el golpe de estado institucional que luego se dio.

16. La orientación del gobierno de Chávez fue completamente diferente. Estaba convencido que el socialismo no podía ser impuesto desde arriba, sino que debía ser construido por el pueblo. Por esa razón promovió diferentes maneras de organizar a la gente – espacios donde pudieran discutir sus necesidades y planificar cómo podrían solucionarlas con la ayuda del estado – como los consejos comunales, los consejos de trabajadores, las comunas. En este proceso, los mendigos de antaño se irían transformando en personas aptas para buscar soluciones por ellas mismas. Y son éstos los sectores populares que han apoyado a Chávez y a su actual sucesor, Maduro.

17. Marta Harnecker: Tomando ventaja de la situación de vacío de liderazgo dejada por la desaparición física de Chávez, los ataques contra el proceso revolucionario Bolivariano, han aumentado, tanto dentro como fuera del país. Como sería muy difícil promover otro golpe de estado contra Maduro – que ha tratado de ser consecuente con el legado de Chávez – la oposición ha intensificado la guerra económica iniciada durante el proceso anterior: El gobierno Venezolano ha recibido en ataques en solo tres años, el equivalente a la cantidad recibida por Chávez en catorce años. Uno de sus objetivos ha sido afectar el acceso a alimentos básicos a precios subsidiados, promovido desde 2003 a través de la Misión Mercal, con resultados significativos en cuanto a garantizar el derecho a la comida del pueblo.

18. Lo que está sucediendo es muy similar a lo ocurrido en Chile para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende (manipulación del dólar en el mercado negro, paralización de ciertas industrias, intención deliberada de producir miedo en los inversionistas extranjeros y nacionales, popularización de la idea de un país en bancarrota).

19. De acuerdo con la economista venezolana Pascualina Curcio, dos estrategias principales han sido aplicadas en Venezuela para producir descontento en la población, la inflación inducida y la escasez orquestada. Esto se logra, por una parte, a través de la manipulación de la tasa de cambio en el mercado paralelo e ilegal, el que sintomáticamente aumenta exponencialmente en los meses previos a las elecciones, y por otra parte, a través de la manipulación de los mecanismos de distribución de bienes esenciales y el contrabando en las fronteras, para crear carencias artificiales.

20. Monopolios importadores y banqueros que no producen bienes sino que logran extraordinarias ganancias con la diferencia de precios entre lo que compran afuera y lo que venden dentro del país, estableciendo de una manera oligopólica los precios de los bienes que importan (bienes que cubren necesidades básicas, entre ellas, alimentos y bienes necesarios para la producción y el transporte), usando la tasa de cambio paralela que es mucho más alta (14.5 veces) al valor real de los bienes calculados en moneda nacional. Este incremento de los precios de los bienes necesarios no sólo hace daño al pueblo, sino que también daña a sectores de la burguesía que producen bienes de uso común.

21. Además, para aumentar la insatisfacción popular, crean carencias artificiales al no poner esos bienes a la venta de manera regular y oportuna, o en suficiente cantidad.

22. Estos ataques se han producido en tierra fértil, no sólo por la caída del precio del petróleo, sino también por la debilidad de las políticas económicas adoptadas por el gobierno, que no permitieron prepararse para afrontar en forma adecuada la baja del precio del petróleo. A esto se agrega la política cambiaria que favorece las importaciones desestimulando la producción nacional.

23. Por otra parte, nadie puede negar que un sector de la burguesía venezolana y un sector corrupto de la burocracia estatal, están sacando ventaja de esta situación con el objetivo de profundizar la actual crisis y crear condiciones para derrocar el gobierno de Maduro.

24. En todo caso, no creo que la crisis económica actual en Venezuela sea una prueba del fracaso del intento de Chávez en crear una sociedad alternativa al capitalismo. Así como nadie puede criticar la receta de un flan si éste se quemó porque el horno se puso a fuego muy alto, tampoco podemos considerar inviable la propuesta de Chávez sin analizar si en su aplicación práctica se ha sido coherente con sus planteamientos teóricos.

25. Las últimas noticias parecen ser positivas. Recientemente, el gobierno tuvo un importante éxito: gracias a su gestión se logró un acuerdo internacional para subir el precio del petróleo. También está promoviendo la producción nacional, llamando a sumarse a este esfuerzo a todos los sectores empresariales venezolanos que quieran colaborar en este esfuerzo. Finalmente, pareciera que se están tomando severas medidas contra la burocracia corrupta.

26. Marta Harnecker: Soy optimista porque creo que el momento histórico está en contra de las fuerzas conservadoras. Éstas ilusionan momentáneamente al pueblo con promesas que no cumplen, pero esto no puede ser eterno porque la realidad choca con lo que dicen.

27. El tiempo histórico está a nuestro favor. Lo que nos ayuda en esta lucha contra las fuerzas conservadoras es que el tipo de sociedad que proponemos, y que estamos empezando a construir responde objetivamente al interés de la inmensa mayoría de la población, en contraste con las fuerzas conservadoras que solo benefician a las élites.

28. La gran pregunta podría ser: ¿por qué si nuestro proyecto favorece a la inmensa mayoría, esto no se traduce en un apoyo social y electoral equivalente?

29. La explicación que damos a menudo es que las fuerzas conservadoras usan los medios de comunicación para diseminar una visión deformada de nuestro proyecto. Pero muchas veces nosotros mismos somos los responsables de cómo es éste es percibido: no hemos sido capaces de explicarlo en términos sencillos que puedan ser entendidos por los más amplios sectores. Y lo peor de todo, nuestras vidas no han sido coherentes con nuestro proyecto. Predicamos la democracia, pero actuamos autoritariamente; queremos construir una sociedad solidaria pero somos egoístas; propugnamos la defensa de la naturaleza pero somos consumistas.

30. Otra cosa que me hace optimista es que estoy convencida de que lo que Chávez sembró ha marcado a mucha gente de los sectores populares y los ha hecho madurar; como lo puedo atestiguar personalmente por los años vividos en Venezuela. Creo que todas esas personas a las cuales se les dio la oportunidad de estudiar, pensar, participar, construir, tomar decisiones, que crecieron enormemente en autoestima y que hoy son seres humanos más ricos, defenderán el proceso.

31. El proceso puede haber cometido errores y puede tener muchas debilidades, pero nadie puede negar que un nuevo sujeto revolucionario ha sido creado en Venezuela.