Filipinas: renace la resistencia contra la dictadura

Por

"Hoy será recordado como el día que renació la resistencia contra la dictadura. Las generaciones futuras mirarán a esta asamblea para decir, sí, hubo personas a las que no les intimidó la popularidad de una personalidad autoritaria y se colocaron en la línea de fuego para prevenir la aparición de una dictadura en toda regla”.

El fascismo se presenta en diferentes formas en diferentes países, e incluso dentro del mismo país, puede aparecer de manera diferente en una fecha posterior a cuando nació. La visión común de cómo el fascismo llega al poder es lo que podemos calificar como el modelo Marcos de “fascismo poco a poco”. En primer lugar, ocurren las violaciones de los derechos civiles y las libertades políticas, a continuación, viene la estocada del poder absoluto, la represión masiva indiscriminada. Duterte invierte este proceso. En primer lugar, hay represión masiva, en este caso la matanza indiscriminada de más de 10.000 consumidores de drogas sospechosos. A continuación, la toma del poder, en este caso la declaración del estado de sitio, de cuya primera fase hemos sido testigos con la imposición del régimen militar en Mindanao. Por último, la supresión de los derechos y las libertades políticas y civiles básicas en una atmósfera que ha sido desinfectada en gran parte de la oposición política. A diferencia del “fascismo poco a poco”, esto es “fascismo guerra relámpago”.

Las dictaduras fascistas son populares, al menos al principio. El índice de aprobación de este presidente se mantiene en torno al 83 por ciento. Mi sensación es que incluso si tuviera que avanzar hacia un régimen dictatorial formal, Duterte seguiría manteniendo un alto grado de apoyo popular. Esto no es inusual. Hitler fue popular hasta el final, y ni siquiera la invasión aliada de Alemania en 1945 pudo inducir a los alemanes a la revuelta. Aunque Duterte es popular en todas las clases, es el más popular entre las clases ABC, la élite y la clase media. Una vez más, esto no es inusual. La base de los regímenes fascistas anteriores ha sido la élite y la clase media, y en esta última incluimos a sectores descendente que son trabajadores objetivamente pero cuya conciencia permanece anclada en la clase media y se resienten de su cambio de fortuna. Es de entre sus seguidores de clase media donde Duterte tiene a sus discípulos más fanáticos. Son los acosadores cibernéticos, como los que recientemente llamaron a la ejecución de dos mujeres periodistas y a la “violación brutal” de una de nuestras senadoras. Al igual que las camisas pardas nazis o la SS, no se puede razonar con estas personas; son irremediablemente irracionales.

Si bien no hay que renunciar a la clase media, son los seguidores de Duterte en las clases D y E de los que deberíamos preocuparnos. A diferencia de la clase media en la que se apoya Duterte, que podríamos caracterizar, usando términos de Gramsci, como la exhibición de un “consenso activo” detrás del gobierno autoritario de Duterte, las clases bajas que apoyan al presidente podría decirse que lo hacen con un “consenso pasivo.” No podemos entender por qué han oscilado hasta apoyar a Duterte si no se toma en consideración el fracaso espectacular de la llamad “República EDSA” a la hora de satisfacer sus expectativas durante 30 años. En lugar de democracia, la República EDSA les dio oligarquía y corrupción masiva. En lugar de seguridad, criminalidad rampante. En lugar de igualdad de oportunidades, se agudizaron la pobreza y la desigualdad. En lugar de afirmar la dignidad de los pobres y marginados, se les privó de ella. La democracia hipócrita de la República EDSA es la razón principal por la que están dispuestos a dar al proyecto autoritario de Duterte una oportunidad.

Hoy será recordado como el día en que renació la resistencia a la dictadura. Las generaciones futuras mirarán a esta asamblea aquí y hoy para decir: sí, hubo personas a las que no les intimidó la popularidad de una personalidad autoritaria y se colocaron en la línea de fuego para prevenir la aparición de una dictadura en toda regla. Con suerte, no verán nuestra lucha como una causa perdida. Pero para asegurarnos de que pasamos a la historia como una empresa noble pero condenada de antemano, tenemos un trabajo muy duro por delante de nosotros con el fin de ganar los corazones y las mentes de los sectores de nuestro pueblo cada vez más escépticos sobre la capacidad de la democracia para defender su seguridad y protegerlos de la rapacidad de los ricos y poderosos.

En el resto del tiempo que me queda, me permito proponer los elementos claves de un programa anti-dictadura.

En primer lugar, tenemos que centrar nuestros esfuerzos en la prevención de la imposición de la ley marcial a nivel nacional, que es el siguiente paso en el camino de Duterte hacia la dictadura. En segundo lugar, hay que recordar constantemente a la gente del baño de sangre continuo en los barrios pobres, obligarlos a enfrentarse a una realidad que muchos preferirían fingir que no está sucediendo, y que se den cuenta de que no es una respuesta humana callar ante el mal. Debemos asegurarnos de que nuestros conciudadanos filipinos no se comportan como los “buenos alemanes” de la época nazi.

En tercer lugar, hay que exponer la duplicidad de un presidente que dice que es socialista, pero que no cuenta con programas de justicia social; cuyo programa económico explícitamente dice que continuará la política neoliberal de su antecesor; que se ha deshecho de su ministra de medio ambiente cuando les pisó los callos a la poderosa industria minera, y que ahora cuenta con el apoyo de casi todos los sectores de la élite, desde el compinche de Marcos Ramon Ang al hombre de paja indonesio Manny Pangilinan pasando por el llamado Bloque de Visayas en el Congreso que ha bloqueado todos los esfuerzos para continuar la la reforma agraria.

En cuarto lugar, las personas deben entender que la democracia que defendemos no es la vieja democracia electoral desacreditada, donde las élites compran y manipularon las elecciones para mantenerse en el poder, un sistema que solo es democracia de nombre, pero en realidad es esencialmente una oligarquía. Les debemos ofrecer un programa democrático para la redistribución radical de la tierra y otros activos. En otras palabras, debemos ser los agentes de una genuina democracia socialista que haga de la igualdad y la justicia su centro.

En quinto lugar, debemos asegurarnos de que nuestros compatriotas nos vean luchar por el futuro, y no para que vuelva un pasado desacreditado. En otras palabras, no podemos darnos el lujo de aliarnos con personas asociadas con el viejo orden, especialmente las fuerzas “amarillas” que dominaron la República EDSA, si queremos ser identificados como dirigentes de la lucha contra la dictadura. Eso sería suicida. Al mismo tiempo, no podemos darnos el lujo de subordinarnos a fuerzas de doble cara que dicen que están en contra de la dictadura, mientras que al mismo tiempo participan en el gabinete de Duterte. Hindi na puedeng mamanca sa dalawang ilog (“No se puede estar a la vez en las dos orillas de un río”). Mientras que todas las fuerzas anti-dictadura honestas son muy bienvenidas a unirse a nuestra lucha, la cuestión del liderazgo es otra cosa.

Permítanme terminar diciendo que nuestra tarea es enorme, y no hay ninguna garantía de éxito. Pero no libramos este combate porque estemos seguros de un final triunfante. Luchamos por una democracia socialista y en contra de la dictadura porque es lo que hay que hacer, porque es la única respuesta digna a la oscuridad que amenaza con tragarse a nuestro país. Gracias.