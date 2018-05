México: La izquierda debata las elecciones presidenciales

Es importante dirigir las conclusiones de la presente reflexión a atender las preocupaciones de la citada minoría, porque ésta da voz a consideraciones generalizadas entre gente progresista en México y, de hecho, todo el mundo, como constan las conversaciones subsecuentes del autor de estas líneas y sus compañeros. Personas que opinan esta trayectoria suelen sostener una de dos posturas.

Una de éstas ya se mencionó líneas arriba: desde el inicio del periodo preelectoral toman el principio de alejarse con fines de prevenir estar manchado con toda la mierda y calumnias aventadas en el bien dicho “circo” mediático. El problema con este principio ético es que resulta ser consistente sólo excepcionalmente porque, cuando acercan las fechas de votación, suelen doblegarse al argumento de sufragar el “voto útil” en aras de prevenir que gane el más peor. Al fin del día, este argumento ético basado en la prevención resulta ser indistinto de la otra postura que no profesa nada de principios éticos.

Este otro argumento ostenta ser meramente pragmático, y es quizá todavía más pernicioso precisamente a causa de su aparente inocencia. Se sustenta en dos puntos de partida que sí son ciertos, pero derivan conclusiones equivocadas de ellos. 1.- Las autoridades hacen una campaña intensa y chantajista que grita “tú TIENES que votar”, y la mayoría acepta el mando sin cuestionar esa parte. 2.- Es crucial forjar una unidad entre la izquierda.

En cuanto al primero punto: sí es cierto que la clase trabajadora arrebató muchos derechos humanos de la burguesía en los siglos XIX y XX, e incluso amplió este espacio del derecho de votar a la mujer y la juventud. Eso nos crea una obligación moral a ejercitarlo. Pero la historia no termina allí; hay que enunciar el resto. Antes de los 1830, los poderosos predicaban que la plebe no merecía votar (al par con no tener un salario digno —ni siquiera uno mínimo—, ni seguro médico, ni educación, etc.) y ahora en el siglo XXI nos hostigan que estamos obligados a votar. ¿Qué condujo a esta reversión total? Mientras los ricos tenían que soltar con una mano, con la otra pervirtieron y manosearon con la otra. Fijaron las reglas excluyentes que, formalmente, no son ley, sino “sólo” el reglamento interno de los propios partidos con registro legal. “Allí está el detalle.” Los requisitos de registro son astronómicos, con el resultado que únicamente los ricos pueden cumplir. ESTA MEDIDA ANTIDEMOCRÁTICO SE DEBE DENUNCIAR A CADA OPRTUNIDAD. Las y los pobres, campesinos, profesionistas y dueños de pequeñas empresas también debemos contar con acceso al registro de organizaciones que nos representan.

El segundo punto de partida es igualmente venenoso, debido en gran medida a su apariencia de apertura, convocando que toda la izquierda debe confluir, tal y como la derecha saber hacerlo. (Con una simple llamada telefónica el PAN puede convocar a todos sus satélites, y no hace falta más de une reunión de cúpulas para para enfilar el PRI y el PAN.) Con este argumento se justifica acorralar toda persona con la más mínima consciencia social a apoyar al populista un tantito menos mal que Los Dinosaurios, e incluso a los dinosaurios plenos que cayeron recientemente de la gracia y se marcharon a crear sus propios feudos —en otras palabras, los perenes “satélites” mencionados arriba, siendo los actuales el PRD y Morena—. (A propósito, es menester señalar que López Obrador jamás tuvo el minúsculo carisma que Cárdenas hijo mostró en los 1980 o que en norteamericano Sanders pavoneó el año pasado.)

¿Por qué la izquierda no debe apoyar a centristas populistas? Por la misma razón de siempre: El punto de partida y criterio mínimo es oponerse a esta injusta, inmoral y autodestructiva sociedad por estar al servicio del capital, en lugar de su justo, moral y constructivo inverso. ¡Es perverso que nosotros humanos creamos una economía donde nuestra única función consiste acrecentar el capital! ¡Al grado de que ya se abrió la época antropoceno! ¡Estamos destruyendo elentorno que conocemos en todo el universo, en cuestión de unas cuantas generaciones! Entonces: declarar la necesidad por una sociedad no capitalista es el criterio mínimo para aliarse con alguien con propósitos más allá de campañas monotemáticas.

Parentéticamente, habrá que decir que no estamos ciegos. Sabemos muy bien que uno de los parámetros que muestra que una sociedad violenta está en proceso de implosión es cuando empieza a matar a los suyos y martiriza a los arzobispos Romero o Tutu. En semejantes encrucijadas es imperativo estar con la población entera que resista la imposición del fascismo. Pero aquellos son momentos prerevolucionarios; mientras aquella encrucijada se dé, debemos promover el “bloque social revolucionario independiente del sistema político burgués que tenga como objetivo político el establecimiento de un nuevo régimen democrático y popular que siente las bases para construir una sociedad socialista en México” que la Reunión convocó.

Por lo anterior expuesto, la propuesta de la Red-Tlalpan en apoyo al CIG, en que participamos la OPT-Tlalpan, es lo más sensato: reflexionar sobre qué es “organización” y en qué consiste, ya que siempre es demasiado fácil caer en la postura al estilo de “estoy dispuesto a dirigir las masas, siempre y cuando los demás están dispuestos a implementar lo que sugiero yo”, que es tan típico de, por ejemplo, maoístas y anarquistas, lo que Lenin tan acertadamente caracterizó como una postura “infantil”.

En su lugar, proponemos “tomar este reto que nos presenta por los cuernos” y usar el ejercicio de recolectar firmas como una oportunidad de “conformar un bloque social revolucionario con otras organizaciones sociales con las que tenemos coincidencias políticas y programáticas de carácter estratégico” y que están realizando intentos auténticos y moralmente consecuentes de crear una nueva y justa sociedad al margen del capital.