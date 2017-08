Stalin Pérez Borges (LUCHAS): 'El reto de la constituyente es el de dar el Golpe de Timón a la izquierda'

9 de Agosto de 2017 —— Entrevista a, militante de LUCHAS (Liga Unitaria Chavista Socialista) y del Consejo Consultivo de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores y Trabajadoras (CBST) hecho porpara

Pasada una semana de relativa calma en cuanto a la violencia callejera, no así de la guerra económica, pero asimilando su sorpresa por la presencia masiva del chavismo el 30J que nunca esperaron, sobrellevaron o continúan cargando el famoso estado de negación, del que hablan los psicólogos y psiquiatras. Pero ese estado de ánimo empezó a cambiar al ver el acto de juramentación de la ANC el día viernes y después el sábado con las primeras medidas de la Constituyente. Así han vuelto a querer desatar sus tormentas.

Primero ya habían liberado los demonios, haciendo un gran daño más al poder adquisitivo del salario con la especulación del aumento del dólar paralelo por intermedio de su página “Dólartoday”. Ahora respondieron en la madrugada del día domingo 6 de agosto con el asalto en acción tipo comando en la Brigada de Blindados N°41 Paramacay, ubicada en la Ciudad de Valencia, extrayendo allí un lote de armamentos. Así están tratando de caldear con violencia de nuevo las calles de varias ciudades.

Esos 8 millones y tantos de personas que participamos en las elecciones de la constituyente es la respuesta que dan las masas populares a los que quieren hundir el país en la violencia y hasta en el fratricidio; a los que la muerte entre compatriotas no les es suficiente y aspiran y llaman hasta una intervención militar extranjera; también el 30J fue un tsunami entre las filas del chavismo que hizo salir a participar hasta los disconformes con la gestión del gobierno, mandando un mensaje a la derecha nacional y mundial, que aquí todavía no nos entregamos al imperialismo ni nos arrodillamos a los planes neoliberales que ya tienen preparados los políticos y economistas de la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Esos millones de votantes de chavistas irreductibles que muy bien pudieron ser mucho más si la derecha no hubiese implementado las trancas de Urbanizaciones y calles, tratando de sabotear el acto eleccionario de la constituyente. Pero aun así, el resultado ha hecho que se recuperara la confianza como fuerza social, vislumbrándose la probabilidad de que el chavismo ya puede volver a reclamarse como la mayoría.

Por lo menos, el 30J hace posible, si se superara pronto este caos de la economía y se corrigen otros errores, que se pueda recuperar la hegemonía en las bases. El problema y el reto es de la dirección política del chavismo que es muy sectaria y la gestión gubernamental que ha sido muy torpe, ineficiente y corrupta en el manejo de problemas elementales. Eso es lo que se debe superar desde la constituyente.

Los que todavía están cantando fraude, son los mismos que siempre se han opuesto al proceso bolivariano, a Chávez y al chavismo. Los mismos que dieron el golpe del 11A del 2002; los mismos que organizaron el paro patronal y paro petrolero en diciembre 2002/febrero2003; son los que jamás reconocieron en estos últimos 18 años, las 17 elecciones que el chavismo había ganado, salvo una sola elección y una consulta que ellos ganaron y la otra que les favoreció son las que han reconocido.

Como era de esperar, los resultados de las elecciones de esta constituyente, nunca la van a reconocer porque ellos no participaron y porque no cabe en sus cabezas cómo habiendo tanta crítica al gobierno de Maduro y habiendo ellos hecho hasta lo imposible para que nadie salieran el día de las elecciones a los centros de votación, cómo es qué hayan podido participar esa cantidad de 8 millones de personas.

Y, lamentablemente en esa lógica de la derecha, y por inercia, han caído un sector de exministros que acompañaron en su gestión a Chávez y algunos otros ex chavistas. Todos juraron también que era un fraude y hasta “mega fraude” se atrevieron a decir de los resultados dados por el CNE el 30J. Ya algunos de ellos han empezado a dar mejores señales, ahora algunos de ellos dicen, que sólo tienen algunas dudas con los resultados de la constituyente.

De las 20 Constituyentes que ya van con esta de nuestra historia republicana, ésta es la que ha tenido la mayor representación popular de todas. Eso lo demuestra el hecho de que hay 79 constituyentistas representantes de los trabajadores; 28 de los pensionados/as, 24 de los Comunas y Consejos Comunales; 8 de los campesinos y pescadores; 8 indígenas; 5 de los discapacitados. Esa cantidad, más los 5 empresarios y los 364 territoriales, que son uno por cada municipio, salvo los municipios de capitales que son 2 y 7 por el municipio Libertador (Caracas), hace que haya una incuestionable representación popular.

Ahora, lo que se cuestiona, es el cómo se seleccionaron en su sector social y en su territorio esos candidatos. No se hizo de la manera más democrática y participativa. Sin embargo, el hecho irrebatible es que hay una gran representatividad de los trabajadores y de los sectores popular de por sí, no es un hecho per sé que garantiza que los objetivos revolucionarios para revertir la grave y riesgosa situación política y económica actual para lograr trascender este capitalismo estatista y burocrático. Si esos constituyentistas provenientes de los trabajadores y de los demás sectores populares, no tienen personalidad e independencia política propia, no son irreverentes ante las cúpulas y terminan siendo manejados por la burocracia, que ha sido parte de la misma burocracia que ha estado al frente de los ministerios e instituciones del estado y que son responsables también que hayamos llegado hasta esta crisis política, económica, social, entonces, de nada vale que vengan de donde vengan y tengan cualquier cantidad de años militando en el campo de la izquierda.

Por eso el reto de la constituyente es el de dar el Golpe de Timón a la izquierda, tal como recién en un pronunciamiento conjunto, un grupo de organizaciones y personalidades revolucionarias de varios países les estamos exigiendo. Desde el mismo momento que terminé convencido de las posibilidades que abría la constituyente, dije que su desafío sería el mismo reto que hasta ahora, desde octubre del 2012 Maduro no había podido capitanear, o sea, dar ese Golpe de Timón y avanzar hacia el Estado Comunal.

No tengo duda que la directiva propuesta en plenaria por Diosdado Cabello para presidir la ANC sea la conveniente. Pero, no estoy acuerdo, y así lo hubiese hecho saber en plenaria si fuera constituyentista, que lo primero que haya hecho la constituyente, también por propuesta por Diosdado, sea destituir de inmediato la Fiscal General, cuando son otros los problemas de emergencia. Considero que, lo primero y urgente son: la crisis económica que se agravó, en miles de millones de veces, en esos días previos de la instalación de la constituyente como lo fue la subida escandalosa que tuvo el dólar paralelo. Todos sabemos las consecuencia de ese hecho, que es tan criminal como asesinar en un plantón a varios humildes ciudadanos; todos sabemos quiénes son los responsables de esta acción y todos sabemos por intermedio de qué instrumento lo hacen.

Y, lo segundo es, el nombramiento de la Comisión de la Verdad. Que si se hizo, no fue como ameritaba, pues es un hecho transcendental. Por la importancia de su tarea, que es avanzar en frenar la violencia, el nombramiento de esa comisión, debió hacerse en un acto impactante con amplia cobertura que demostrara al mundo la real intención más que la intención de mostrar los responsables de la violencia ya ocurrida (cuestión que hay que hacer), lo fundamental es impedir ahora que esa violencia continúe. Desde su nombramiento tenía que contar con la presencia de personalidades más allá de los constituyentistas y de los identificados como chavistas para que tenga la investidura necesaria y enviar un mensaje del diálogo que se amerita para sus objetivos. Pero no; se nombró como una Comisión más, independientemente que estará presidida por Delcy Rodríguez, presidente de la ANC.

Entonces, la sustitución de la Fiscal General de la República sólo ameritaba un exhorto al TSJ en donde ya se ventilaba su Ante Juicio de Mérito, para que de inmediato este órgano supremo tomara una decisión. Era el canal idóneo para juzgarla, dándole el derecho a su defensa. Derecho que a ella y a todos los ciudadanos/as les garantiza la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Fiscal había que juzgarla y separarla de la FGR, pero hay que comprobar y demostrar sus faltas, hasta la más evidente como lo es la de extralimitación de sus funciones, y sobre todo la acusación de Omisión de Delitos. Es cierto, hay que acabar con la impunidad, pero también es cierto, que hay que acabar con el abuso y con la extralimitación de poderes. Y, la ANC desde su instalación hasta la finalización de su período, tiene que garantizar el debido proceso, como la esposa de Cesar, independientemente que tenga carácter plenipotenciario.

El tiempo de dos años de funciones que se dio la ANC, también más que un abuso, es un no cuido de la forma y otra imprudencia como lo es la sustitución de la Fiscal por la manera como lo hicieron. Yo creo por ejemplo que pudieran haber planteado que se acordaba un periodo de 8 o 9 meses, previendo en esa Resolución, en el texto, que si la crisis y el saboteo existente promovidas por la oposición fascistas impide el libre desenvolvimiento de esta ANC, su lapso de funcionamiento será extendido hasta por un periodo de dos años. Esa era una manera distinta y justificada, que la de decir de un solo plomazo dos años.

El tiempo de vigencia de la ANC, da para elucubrar otras posibles intenciones; haciéndolo con cartas bajo la manga de parte de los que hoy políticamente tienen el control de la ANC. Tú mismo Fred, en tu pregunta reflejas las dudas, al querer saber el significado de ese hecho de dos años. Preguntas: “¿Un paso más en la consolidación del poder del gobierno o la apertura de un espacio para profundizar la revolución”? Y, como la mayoría de la gente tiene como dogma creer ante posibles situaciones desconocidas el de usar la máxima de “piensas mal y acertarás”. Entonces, para el 58% de los que no participaron en las elecciones del 30J y hasta en un sector de esos que si participaron, ya van a estar suponiendo escenarios bastardos. Sólo porque la ANC se va tomar dos años de vigencia. No creo que sea necesario esperar hasta dos años para tomar las medidas necesarias para profundizar la revolución. Esas medidas hay que tomarlas ya, aun cuando no sean imprescindibles todas a la misma vez.

Esa es una acción calculada y planificada desde el centro operativo principal, los EE.UU. El oficial que dirigió la acción estaba enconchado allá en Miami. Ese está entrenado por los órganos de inteligencia del imperio. Por supuesto, coordinado con las organizaciones políticas dentro de la MUD más de derecha, posiblemente con Voluntad Popular, la organización política de Leopoldo López. Buscaron con esa acción comando de aparentar una insurrección militar o ser parte de un golpe de estado o de una conspiración de varios componentes de la FANB y demás organismos de seguridad del estado.

Primero y ante todo, buscan moralizar a los que les acompañan en los focos insurreccionales de las guarimbas, trancazos y de otra formas de protestas violentas. Con los resultados del 30J, estos resintieron el hecho de descubrir que sus jornadas “heroicas” de “Resistencia” no habían hecho los efectos anti constituyente que esperaban sino por el contrario, es una de las causas que el 30J salieran muchas personas pensando que la constituyente pudiera ser el mecanismo que acabara con esa violencia. Inmediato que informaban del asalto al Paramacay, lanzaron convocatorias de nuevos trancazos en todas las ciudades, pero las pocas que lograron hacer, no tuvieron mayor acompañamiento.

Segundo, hay un hecho a tomar en cuenta, es que el 30J, aceleró dentro de la oposición a los sectores que prefieren llegar a un tipo de acuerdo con el gobierno antes que seguir generando violencia y creando malestar entre sus propias bases. En el mismo centro imperial, ya hay sectores e instituciones que se están resignando a tener que entrar en negociación con el gobierno, antes que asumir una mayor radicalización y bloqueo en contra del gobierno, tal como lo han expresado algunos altos voceros del gobierno norteamericano, entre los que se ubica el propio energúmeno “apodado” el presidente Donald Trump.

Los sectores radicales que no quieren acuerdos con el chavismo, sino por el contrario acabarlo por la violencia, fueron los primeros en propagar y aupar la noticia de la acción comando del asalto de la 41 Brigada Paramacay de Valencia, Estado Carabobo y uno de ellos el parlamentario Marcos Rubio o Narco Rubio como le dice Diosdado Cabello. Esta acción de asalto militar es para decirle a esos promotores y financistas de la “Resistencia” que todavía esa política tiene posibilidad de seguir implementándose.

Y, tercero y con esto termino mis hipótesis, buscan que el asalto militar de la madrugada del domingo 6A en Valencia, también sea un evento generador o levantador de posibles actos insurreccionales a futuro dentro de la FANB, mejores organizados y preparados en varias brigadas y cuarteles, que provoque un golpe de estado o lleve a un resquebrajamiento dentro de la institución en donde más les ha costado hasta ahora penetrar. Dejo en el tintero para otra ocasión.